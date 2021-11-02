КИЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко подал в аппарат Верховной рады заявление об отставке с просьбой принять отставку с занимаемой должности, сообщил представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram-канале. Глава минэнерго Украины отчитается о запасах топлива в стране

Ранее депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Александр Качура сообщил, что фракция определилась с кандидатами, которых намерена поддержать при кадровых перестановках в кабмине. По словам депутата, на заседании фракции было принято решение, что министр экономики Любченко напишет заявление о своей отставке, его место займет замглавы офиса президента Юлия Свириденко.

Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.