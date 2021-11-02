КИЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 15 октября о новых санкциях в отношении России. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства. СМИ: украинская "дочка" Сбербанка сменит название

В списки попали 237 человек, участвовавших в организации выборов в Государственную думу РФ в Крыму и Донбассе, хотя на территории Донбасса выборы не проводились.

Трехдневные выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.