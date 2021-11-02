МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. После введения нерабочих дней потребительское поведение в период с 28 по 31 октября показало изменения схожие с теми, что произошли в апреле прошлого года, но в более мягкой форме, нанеся ущерб экономике практически в семь раз меньше, следует из исследования аналитического портала "СберИндекс". Эксперты оценили влияние нерабочих дней на доходы россиян

"Благодаря росту потребления в понедельник-среду, а также благоприятному эффекту базы, по итогам недели 25-31 октября 2021 года расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Если же анализировать только период 28-31 октября (начало нерабочих дней в Москве и Подмосковье — ред.), то падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели. Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше", — говорится в исследовании.

Отмечается, что в целом по итогам октября расходы россиян на товары и услуги составили 4,523 триллиона рублей, показав рост на 13,7% год к году. Это подразумевает замедление (-1,7% месяц к месяцу) с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен, отмечается в исследовании. При этом в реальном выражении спрос вернулся на уровень мая-июня 2021 года. По мнению аналитиков, это был пик органического восстановления экономики после пандемических волн и нерабочих дней прошлого года.

"Падение трат весьма неоднородно распределено по регионам: отрицательную динамику мы отмечаем лишь в 35 субъектах. Двузначные показатели сопряжены с более строгим режимом ограничений и/или более протяжённым периодом нерабочих дней (введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае). Самое существенное снижение расходов в период 28-31 октября отмечается в Москве (-21,7% к предшествующей неделе); почти такая же динамика в Воронежской (-18,9%) и Калининградской областях (-18,1%)", — говорится в исследовании. Три региона допустили продление нерабочих дней после 7 ноября

Эксперты "СберИндекса" отмечают, что в отраслевом разрезе потерпевшими оказались — "Салоны красоты, массаж, SPA"(-43,9% неделя к неделе),"Ювелирные изделия" (-42,2%), и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории "Кафе, бары, рестораны" сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.