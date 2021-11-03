МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В связи с продолжающейся нехваткой чипов для автомобилей концерн Škoda Auto предполагает, что произведет в 2021 году примерно на 250 тысяч машин меньше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении концерна, распространенном во вторник. Volkswagen запустил производство новой Skoda Octavia на ГАЗе

"Мы предполагаем, что сложная ситуация на рынке с чипами может улучшиться лишь во второй половине 2022 года. В связи с этим концерн Škoda Auto предполагает произвести в 2021 году примерно на 250 тысяч машин меньше по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

Ранее руководство концерна сообщило, что в сложившейся обстановке с чипами вынуждено ограничить или прекратить работу на своих заводах в Чехии до конца этого года. После двухнедельного перерыва, во время которого работники предприятий находились дома, получая 80% своей зарплаты, в понедельник на большинстве линий сборка машин была возобновлена.

За первые 9 месяцев 2021 года концерн концерн Škoda Auto передал своим заказчикам 700,7 тысячи автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

По словам представителя концерна Мартина Яна, спрос на машины Škoda Auto постоянно растет.

"Наш чисто электрический автомобиль Enyaq iV, новое поколение модели Fabia и переработанная модель Kodiaq пользуются огромным спросом у заказчиков", — сказал Ян.