МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции с 3 ноября из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщается на сайте ведомства. Минсельхоз Турции прокомментировал решение России по мандаринам

"С 3 ноября 2021 года приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, согласно п.5 ч.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры приняты в связи с обнаружением на продукции фирмы Gonder Soguk пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Добавляется, что продукция будет изъята из оборота, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.