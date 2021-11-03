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Следственный комитет подготовит проект о геномной регистрации мигрантов
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов. ПРАЙМ, 03.11.2021
экономика, новости, следственный комитет, мигранты
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов.