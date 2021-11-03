МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Подмосковье не планирует продлевать режим нерабочих дней, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE". Однако останется ряд ограничений.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется – спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — приводит слова губернатора телеграм-канал.

Как отметил глава региона, работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% сотурдников и сохранят дистанционный режим для всех работников старше 60 лет.