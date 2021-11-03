МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", ожидает роста выручки по итогам 2021 года на 25%, говорится в презентации компании к онлайн-конференции "ВТБ Мои Инвестиции". "Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье

Совладелец Mercury Retail Сергей Кациев в ходе онлайн-конференции уточнил, что компания в текущем году "прирастет более чем на 25%". Выручка ритейлера в 2020 году составила 577,235 миллиарда рублей.

Рост продаж сопоставимых магазинов Mercury Retail (like-for-like, LfL) в текущем году ожидается на уровне 15-16%, рентабельность по скорректированной EBITDA по стандарту МСФО 17 — на уровне 9%, по МСФО 16 — 11%.

В среднесрочной перспективе компания нацелена на ежегодный рост выручки в 25-30%, рост LfL-продаж в 2022-2023 годах ожидается в районе 10%. Ритейлер также не планирует больших заимствований и существенного роста капитальных затрат. "Для нашей программы развития нам нужно менее 10% прибыли и 1% от оборота", — указал Кациев.

"Дивидендная политика у нас простая, мы 50% прибыли распределяем, остальных 50% нам хватает на все…. Мы планируем также 50%, и если понадобится, и больше, распределять. Денег нам на развитие хватает, долга у нас нет. Регулярные выплаты дивидендов стимулируют как акционеров, так и менеджмент", — добавил он. "Магнит" открыл первый аптечный даркстор

Mercury Retail видит потенциал для открытия в России 50 тысяч магазинов, заявил совладелец Mercury Retail Сергей Кациев.

"Аналитики видят порядка 90 тысяч магазинов в этом формате (ultra-convenience, компактные "магазины у дома" для повседневных покупок — ред.), сейчас мы от этого формата по их расчетам занимаем 43%. Мы для себя видим, что мы можем открыть до 50 тысяч — может быть, даже чуть больше, здесь у нас дискуссия идет — магазинов "Красное & Белое" и "Бристоль" в России", — сказал Кациев в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои Инвестиции".

Потенциал для открытия магазинов, по его словам, имеется во всех федеральных округах. Под управлением Mercury Retail на конец сентября текущего года находилось 14 039 магазинов (9 843 магазина "Красное & Белое" и 4 196 магазинов "Бристоль") в 68 регионах России. К концу года, по словам совладельца ритейлера, сеть будет объединять более 15 тысяч магазинов. "Магнит": эффект базы не помешал росту рентабельности

"В этом году мы откроем больше 2 тысяч магазинов, а в следующем году мы планируем открыть 2,5 тысячи магазинов. Для этого нам понадобится всего лишь 1% от нашей выручки и менее 10% от нашей прибыли. У нас минимальный CAPEX на открытие магазина — меньше 2 миллионов рублей, окупаемость магазина у нас менее 10 месяцев", — отметил Кациев.

При этом в текущем году планируется закрыть лишь 40-45 магазинов. "Для нас закрытие — это, по сути, переезд, потому что 80% нашего CAPEX — то, что мы забираем с собой, переезжаем на другое место", — пояснил совладелец компании. На открытие магазина уходит две-три недели.

Mercury Retail создана в 2019 году. Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети магазинов "Бристоль", и Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное & Белое", в сентябре 2019 года объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. В 2021 году объединенная компания продала сеть "Дикси" ритейлеру "Магнит".

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