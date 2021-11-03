МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Хабаровского края подготовило меры поддержки бизнесменов из-за локдауна, им предоставят возможность получить льготные кредиты и выплатят субсидии за сохранение рабочих мест, сообщил в среду журналистам министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"Власти окажут ряд мер поддержки первоочередных, а именно — выплата субсидии компаниям, которые относятся к списку пострадавших отраслей, всего таких отраслей определено постановлением правительства РФ — 21. И в отношении таких компаний действует механизм субсидирования. Михаил Владимирович (Дегтярев, губернатор) дал задание, чтобы уже в ноябре такие выплаты компании стали получать", — сказал Калашников.

Он отметил, что размер выплаты равен одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на одного работника для компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 июля 2021 года. МРОТ в регионе составляет 12 792 рубля.

Кроме того, еще одной мерой поддержки станет "предоставление предпринимателям из категории пострадавших отраслей возможности получить льготный кредит на 1,5 года под 3% годовых", рассказал министр.

При этом, уточнил он, бизнес обязан сохранить не менее 90% сотрудников. Компания, которая получит такой кредит, полгода ничего не будет выплачивать, кредит будет равными долями погашаться в течение года, разъяснил Калашников.

В среду в ряде крупных городов края с 4 по 12 ноября введен локдаун. Так, будут закрыты алкомаркеты, ТЦ непродовольственных товаров, развлекательные и культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, а также общепит работают только на вынос и доставку.

Для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских с четверга нужно будет предъявлять QR-код. С 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории края. С 13 ноября предъявление QR-кодов потребуется при посещении торговых центров, организаций общепита, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов.

Вузы до 6 декабря ушли на дистанционное обучение.

По последним данным минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились более 95 тысяч человек (+444 за последние сутки), умерли — 919. Загруженность коечного фонда в регионе составляет 89%.

Полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона.