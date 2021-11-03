МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии в первой половине 2021 года одобрило экспорт вооружений на сумму примерно 2,3 миллиарда евро, что существенно меньше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из отчета министерства экономики и энергетики страны.

За первую половину прошлого года разрешений на экспорт вооружений было одобрено на сумму в 2,78 миллиарда евро. Таким образом, нынешний показатель ниже прошлогоднего примерно на 17%.

Отмечается, что 78,3% от общего числа лицензий на экспорт приходится на страны, входящие в ЕС и НАТО, а также на партнеров североатлантического альянса.