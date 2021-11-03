МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в октябре ускорилась в месячном выражении до 1,11% с 0,6% в сентябре, а в годовом — до 8,13% с 7,4% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Годовая инфляция в России на первое ноября составила 8,14%

"В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2020 года — 106,49% (в октябре 2020 года — 100,43%, по сравнению с декабрем 2019 года — 103,32%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, в октябре рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 49 субъектах РФ. В наибольшей степени — в Республике Северная Осетия-Алания (на 2,1%) в связи с удорожанием продуктов питания на 4,1%. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1,2% (с начала года — прирост цен составил 5,3% и 6,4% соответственно).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Продовольственная инфляция в России в октябре в месячном выражении составила 2,17% против 0,99% в сентябре текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 10,89% с 9,21% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.

Исходя из данных статистического ведомства, рост цен на продовольственные товары за октябрь стал для этого месяца максимальным с 2007 года — тогда продовольственная инфляция во второй осенний месяц составила 3,26%. Если рассматривать динамику продовольственной инфляции в целом за все месяцы, то уровень октября — самый высокий с февраля 2015 года (тогда рост цен в месячном выражении составил 3,29%).

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 7,77%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в октябре выросли на 1,37% к сентябрю (по сравнению с октябрем прошлого года — на 9,25%, к декабрю 2020 года — на 7,62%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 8,65% к сентябрю, по сравнению с октябрем 2020 года рост составил 25,6%, а по сравнению с декабрем цены выросли на 9,27%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,78% (в годовом выражении — на 8,17%, к декабрю — на 7,12%). Цены на алкогольные напитки в октябре сократились на 0,33% по сравнению с сентябрем, к октябрю 2020 года они увеличились на 2,46%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 2,25%.

НЕДЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Недельная инфляция в России с 26 октября по 1 ноября замедлилась до 0,21%, с начала года потребительские цены выросли на 6,52%, сообщает Росстат.

"За период с 26 октября по 1 ноября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала ноября — 100,03%, с начала года — 106,52% (справочно: ноябрь 2020 года — 100,71%, с начала года — 104,05%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,28%, а перед этим — 0,26%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизтопливо — на 0,6%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 6,5%, путевок в санаторий — на 0,7%, в дома отдыха и пансионаты — на 0,2%. При этом цены на проживание в гостиницах, мотелях и хостелах не изменились.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 1%, металлочерепицу — на 0,4%.