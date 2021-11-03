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Посол Антонов допустил введение новых санкций США против России
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Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на... ПРАЙМ, 03.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, несмотря на санкции торгово-экономическое сотрудничество между РФ и США развивается.