МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Есть вероятность, что США введут новые санкции против России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Нельзя сказать, что вероятности объявления санкций против России на сегодняшний или на завтрашний день нет. Такая вероятность существует", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несмотря на санкции торгово-экономическое сотрудничество между РФ и США развивается.