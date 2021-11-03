МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Охлажденные и мороженые куры в России за октябрь текущего года подорожали на 5,47%, куриные яйца — на 12,74%, следует из материалов Росстата.

По сравнению с декабрем 2020 года яйца стали дороже на 5,59%, а в годовом выражении — на 28,04%. Цены на куриное мясо к началу года увеличились на 26,27%, по сравнению с октябрем 2020 года — на 30,89%. Цены на сахар в России в октябре выросли на 2,03% по сравнению с сентябрем (по сравнению с началом года — на 6,53%, в годовом выражении — на 11,32%), подсолнечное масло — на 0,58% (к декабрю прошлого года — на 6,43%, в годовом выражении — на 16,31%). Росстат рассказал, какие продукты рекордно выросли в цене с начала года

В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в октябре подорожали на 1,42% по сравнению с сентябрем (к декабрю прошлого года — на 6,7%, по сравнению с октябрем 2020 года — на 8,67%), крупа и бобовые — на 2,16% (к началу года — на 8,89%, в годовом выражении — на 10,26%), макаронные изделия — на 1,93% (по сравнению с началом года — на 8,68%, в годовом выражении — на 11,74%).

Мясо и птица стали дороже на 2,48% по сравнению с сентябрем (по сравнению с началом года — на 16,33%, в годовом выражении — на 17,69%), рыба и морепродукты — на 0,84% (по сравнению с началом года — на 8,02%, в годовом выражении — на 10,15%), молоко и молочная продукция — на 1,51% (по сравнению с началом года — на 6,12%, в годовом выражении — на 7,2%), сливочное масло — на 1,34% (к началу года — на 6,09%, в годовом выражении — на 7,39%).

Среди прочих продовольственных товаров в октябре мороженые кальмары подорожали на 4,2%, гречневая крупа — на 3,2%, куриные окорочка — на 2,8%, соленая сельдь и кулинарные изделия из птицы — на 2,2%, пшеничная мука на 2,1%, макаронные изделия — на 1,9%, мороженые неразделанные креветки, сметана, питьевое молоко, рис, горох и фасоль — на 1,8%.

В свою очередь цены на мясной фарш повысились на 1,7%, овсяные хлопья "Геркулес", свинина, копченые продукты из мяса и птицы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки стали дороже на 1,6%. Одновременно подешевели баранина (кроме бескостного мяса) и черный чай (на 0,1%).