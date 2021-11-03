МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на топливо на АЗС в России находится в рамках инфляции, несмотря на продолжающийся рост мировых котировок нефтепродуктов, говорится в сообщении правительства РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду провел стратегическую сессию по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителей Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний, а также профильных топливных объединений рынка.

"Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", — говорится в релизе правительства по итогам сессии.