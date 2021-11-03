МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в тринадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Помимо этого, ФРС США объявила о начале сворачивания выкупа активов с рынка с текущего месяца, позднее в ноябре объем выкупа снизится до 105 миллиардов долларов со 120 миллиардов ранее, а в декабре — до 90 миллиардов, говорится в сообщении регулятора.

"Комитет решил начать сокращать ежемесячные темпы покупки чистых активов… Позднее в этом месяце комитет будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 70 миллиардов долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на 35 миллиардов долларов в месяц", — говорится в релизе.

Начиная с декабря комитет намерен выкупать бумаг на 60 миллиардов и 30 миллиардов долларов в месяц соответственно.