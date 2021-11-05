МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Пересмотр способности экосистем России, включая леса, поглощать парниковые газы, а также работа над увеличением этой способности обеспечат России 60% сокращения выброса СО2 до 2050 года. Об этом заявил директор Института народохозяйственного прогнозирования Александр Широв на конференции СОР26 в Глазго. Глобальная декарбонизация может снизить ВВП России на 10%, считает Чубайс

По словам Широва, в соответствии со стратегией низкоуглеродного развития России будут формироваться механизмы снижения выбросов парниковых газов, и на долю экосистем, включая леса, приходится около 60% снижения. "Ясно, что без существенного пересмотра текущих значений поглощающей способности наших экосистем не обойтись. То есть технологических возможностей, которые есть у России, не хватит, требуются действия в области экосистем", — считает ученый.

По его словам, существуют два сценария снижения выбросов парниковых газов — интенсивная технологическая декарбонизация без учета поглотительной способности лесов и умеренная технологическая декарбонизация с учетом поглотительной способности лесов.

"С точки зрения объемов выбросов они дают примерно одинаковый результат, а с точки зрения роста ВВП вариант умеренной декарбонизации с учетом роста поглощающей способности российский лесов примерно на 0,4% выше. Наш выбор — умеренная декарбонизация", — сказал Широв.

При этом он уточнил, что умеренная декарбонизация не предполагает отказ от старых технологий.

"Согласно принятой стратегии низкоуглеродного развития, это означает долю возобновляемых источников энергии на уровне 11%, долю атомной энергетики до 25%. Развитие электротранспорта, водорода, переход металлургических предприятий на электрические технологии", — отметил Широв.