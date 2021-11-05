МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Правительство США выделило 18 миллиардерам и примерно 250 сверхсостоятельным людям материальную помощь в размере $1,2 тысячи как пострадавшим от последствий пандемии COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на портал ProPublica.

В частности, выплаты получили Айра Реннерт, состояние которого Forbes оценивает в $3,7 миллиарда, а также Джордж Сорос с состоянием $8,6 миллиарда и его сын Роберт, владеющий сотнями миллионов долларов. Но, как заявляют представители бизнесменов, чеки уже возвращены, никто ими не воспользовался.

В марте 2020 года Конгресс США принял пакет мер в размере $2,2 триллиона, которые, в том числе, были направлены на компенсационные выплаты свыше 150 миллионам нуждавшихся в помощи американских семей.

По $1,2 тысячи получили одиночки с доходами до $75 тысяч долларов в год, по $2,4 тысячи — супружеские пары с доходом до $150 тысяч в год.

Портал сообщает, что миллионеры и миллиардеры получили выплаты по той причине, что их доходы оказались ниже указанного порога, поскольку сообщали о гораздо меньшем налогооблагаемом доходе.