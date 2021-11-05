МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Безработица в США в октябре снизилась до 4,6% с уровня сентября в 4,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 531 тысячу, следует из данных министерства труда страны. Фондовый индекс Франции снова обновил рекорд

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижение безработицы до 4,7% и рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 450 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь до 312 тысяч со 194 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в октябре выросла на 0,4% в месячном выражении и составила 30,96 доллара, а в годовом выражении — на 4,9%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.