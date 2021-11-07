МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. В России к Новому году подорожают сотовые телефоны, в частности, компании Apple, а также некоторые продукты, рассказал URA.RU главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, на мировом рынке прослеживается тенденция к росту цен на продовольствие. Также есть дефицит товаров, где используются чипы — в частности, в бытовой технике и автомобилях. "Соответственно, в этих категориях происходит рост цен. Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов", — отметил экономист.

Он пояснил, что спрос на телефоны Apple полностью в мире не удовлетворен, и компания снижает свои планы по производству. Дефицит вызывает рост цен на рынке, так что именно эти устройства подорожают к Новому году.

Миронов добавил, что продукты в России тоже в скором времени подорожают. "На определенные продовольственные товары влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире. Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок", — сказал эксперт.