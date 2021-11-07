МОСКВА, 7 ноя – ПРАЙМ. К концу текущего десятилетия, уже в 2030 году, под воду могут уйти шесть городов, пишет газета India Times со ссылкой на карту климатической организации Climate Central. Более 20 стран взяли новые обязательства по отказу от угольной энергетики

Первым в перечне значится Амстердам. Специалисты прогнозируют, что город затопит из-за глобального потепления. Это произойдет несмотря на то, что голландцы научились защищаться от наводнений.

Следующим идет иракская Басра в устье реки Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Город-порт находится в заболоченной местности и может оказаться под водой частично или полностью.

Третий в списке — Новый Орлеан, который, несмотря на систему дамб, может пострадать от изменений климата. На четвертом — Венеция. Она расположена на 118 островах и погружается под воду со скоростью два миллиметра в год.

Хошимин во Вьетнаме также может оказаться под водой до 2030 года, по крайней мере, большинство его восточных районов, которые расположены недалеко от реки Меконг. Но даже если город не затонет, он может оказаться слишком опасным для жизни людей из-за множества факторов, в том числе наводнения и штормы, предупреждают специалисты.

На последнем месте — индийская Калькутта. Прогнозируется, что до 2030 года большая часть мегаполиса может столкнуться с сильным наводнением, и в результате город затонет.