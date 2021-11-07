ПЕКИН, 7 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 115,663 миллиарда долларов, тем самым превысив показатель за весь прошлый год, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР. ФТС ожидает рекордных показателей внешней торговли в текущем году

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 30,6% в годовом выражении и составил 52,904 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 31,2%, составив 62,759 миллиарда долларов.

Отдельно в октябре товарооборот России и Китая составил 13,026 миллиарда долларов. Россия из Китая ввезла товаров на сумму 5,504 миллиарда долларов, КНР из РФ – на 7,522 миллиарда.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

ТОВАРООБОРОТ С США

Товарооборот США и Китая по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 609,939 миллиарда долларов.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-октябрь текущего года вырос на 31,7% и составил 465,305 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 144,634 миллиарда долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в октябре товарооборот США и Китая составил 66,794 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 53,770 миллиарда долларов, импорт КНР из США – 13,024 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Экспорт и импорт Китая по итогам первых 10 месяцев 2021 года показали активный рост, несмотря на возникший в последние месяцы энергетический кризис и локальные вспышки коронавируса в некоторых регионах страны.

В январе-октябре текущего года экспорт Китая вырос на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,7011 триллиона долларов, а импорт — на 31,4%, до 2,1905 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за десять месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 31,9% и составил 4,8916 триллиона долларов.

Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 510,63 миллиарда долларов.

Лидерами по товарообороту с Китаем за десять месяцев 2021 года остались АСЕАН, США и ЕС.

Товарооборот Китая с АСЕАН составил 703,335 миллиарда долларов, с ЕС — достиг отметки в 670,377 миллиарда юаней, с США – 609,939 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки по итогам января-октября составил 369,133 миллиарда юаней.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт — 2,59 триллиона долларов, импорт — 2,05 триллиона долларов).

ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ

Китай за 10 месяцев 2021 года сократил импорт нефти на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, при этом импорт природного газа вырос на 22,3%, угля — на 1,9%, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

Китай за январь-октябрь этого года импортировал 425,05 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 205,258 миллиарда долларов, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре Китай импортировал 37,79 миллиона тонн нефти на 20,75 миллиарда долларов.

Импорт природного газа в Китай за первые десять месяцев этого года составил 99,074 миллиона тонн на сумму 39,553 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 46,9% к январю-октябрю прошлого года).

В октябре Китай импортировал 9,37 миллиона тонн природного газа на 5,036 миллиарда долларов.

Помимо этого, за первые десять месяцев 2021 года Китай импортировал 257,34 миллиона тонн угля на 24,695 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 40,3% к январю-сентябрю прошлого года).