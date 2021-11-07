ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции Сбера, откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, сообщает телеканал "Россия 1". В Совфеде пояснили, какими должны быть требования к бизнесу в пандемию

"На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно… Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В программе напомнили, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и рассказали, что "Путин откроет московский дом Достоевского на улице Достоевского".

"Президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии, а также совещание с членами правительства", — добавил журналист.

В программе также рассказали, что у президента РФ, лидеров Азербайджана и Армении возможны на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.