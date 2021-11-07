ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. США и Китай ведут торговые переговоры, в центре которых сделка, заключенная обеими странами во времена президентства Дональда Трампа, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наш торговый представитель Кэтрин Тай сейчас ведет переговоры с правительством Китая по поводу торговой сделки президента Трампа, решая, как лучше двигаться вперед. Речь идет не только о тарифах, а о нашем общем подходе к торговым отношениям с Китаем", — сказал он в интервью телекомпании CNN.