МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден открыто отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), которого придерживался его предшественник Дональд Трамп, рассказал в интервью телеканалу CNN помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Байден рассказал о реформе, которая приведет к росту экономики США

"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место", — отметил помощник.

По словам Салливана, позиция Байдена обусловлена желанием проводить политический курс, отличающийся от действий Трампа.

Принцип America first предполагает, что руководство страны отдает приоритет внутренним делам, минимизируя вмешательство в политику других государств. Подразумевается, что такая идея превалирует и над международными договоренностями.