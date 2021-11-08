Байден отверг принцип "Америка на первом месте", заявил его помощник
Помощник президента США Салливан: Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"
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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден открыто отказался от принципа "Америка на первом месте" (America first), которого придерживался его предшественник Дональд Трамп, рассказал в интервью телеканалу CNN помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место", — отметил помощник.
По словам Салливана, позиция Байдена обусловлена желанием проводить политический курс, отличающийся от действий Трампа.
Принцип America first предполагает, что руководство страны отдает приоритет внутренним делам, минимизируя вмешательство в политику других государств. Подразумевается, что такая идея превалирует и над международными договоренностями.