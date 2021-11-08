МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, исключающий получение субсидий и бюджетных инвестиций российскими компаниями, минимум 25% капитала которых принадлежит владельцам из офшоров. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 11 ноября. В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых

Документ, внесенный правительством, направлен на дальнейшее стимулирование деофшоризации в России. Сейчас на оказание господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций не могут претендовать российские компании, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат лицам, зарегистрированным в офшорах.

Редакция первого чтения снижала этот порог вдвое — до 25%, тем самым расширяя перечень компаний, которым не может оказываться такая господдержка. Бюджетный комитет в понедельник поддержал две поправки правительства к законопроекту, уточняющие ограничения для офшорного владения акциями.

"Дополнительное рассмотрение этого вопроса показало, что в тех случаях, когда акции публичных акционерных обществ, только их, только этой категории юридических лиц, обращаются на организованных торгах, контролировать объем приобретения невозможно", — сообщил на заседании комитета замглавы Минфина Алексей Лавров.

Поэтому по просьбе бизнес-сообщества эти две поправки и предлагаются, добавил он.

"Во-первых, чтобы все успели подготовиться, перенести это ограничение на один год, введение, а во-вторых, … речь идет о том, что в расчете этих долей не учитывать обращающиеся акции на организованных торгах", — пояснил замминистра.