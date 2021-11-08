МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных планов в нефтегазовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас масштабные планы, которые мы сегодня обсудили, во всех областях двусторонних отношений", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

"Мы будем продолжать реализацию всех намеченных планов по линии комиссии высокого уровня в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Там действительно масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере, сфере туризма", — добавил российский министр.