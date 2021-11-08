МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта об освобождении от налога на добавленную стоимость при ввозе в Россию электронной продукции, не имеющей аналогов в РФ.

В настоящее время ввоз в Россию технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, не подлежит обложению НДС по перечню, утвержденному правительством.

Законопроект, внесенный правительством, распространяет это освобождение и на ввозимую электронную продукцию (в том числе комплектующих изделий, электронной компонентной базы, контрольно-измерительного оборудования, используемых для ее разработки и производства), не имеющую аналогов и включенную в утверждаемый кабмином перечень.

На практике выявлена необходимость совершенствования процедуры идентификации ввозимого технологического оборудования таможенными органами на предмет его соответствия оборудованию, указанному в этом перечне.

При этом без комплексного анализа определить с высокой точностью и вероятностью мощность и производственные параметры ввозимого оборудования для сопоставления с техническими характеристиками, указанными в перечне, не всегда возможно, отмечает кабмин.

В связи с этим он предлагает усовершенствовать порядок предоставления льготы по уплате НДС. Для этого предлагается предусмотреть представление в таможенные органы заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов, выданного Минпромторгом России в соответствии с порядком выдачи таких заключений, утвержденным правительством.

Законопроект также направлен на поддержку российских предприятий радиоэлектронного комплекса, в том числе на решение вопросов стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции организациями оборонно-промышленного комплекса. Данный подход позволит существенно ускорить процесс получения льготы по уплате НДС при ввозе электронной продукции и минимизировать издержки компаний, считает кабмин.