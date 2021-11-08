МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о распространении механизма единого налогового платежа (ЕНП) на юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП).

ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговики самостоятельно производят зачет средств в счет обязательств плательщика.

Для граждан возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов действует с 1 января 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года. Редакция первого чтения предполагала, что юрлица и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым платежом.

"Механизм единого налогового платежа был введен для физических лиц. В прошлой Госдуме решили этот механизм распространить также на организации и ИП. Но за время обсуждения с бизнесом, Федеральной налоговой службой, министерством финансов… пришли к выводу, что необходимо делать новый совершенно механизм с помощью перехода в принципе на единый налоговый платеж", — пояснила на заседании комитета его зампред Ольга Ануфриева

По ее словам, бизнес очень поддерживает эту идею, но не в концепции той, которая была изначально — добровольного использования, а в принципе в переходе всех на этот механизм, чтобы налогоплательщики единым налоговым платежом могли на единый налоговый счет направлять денежные средства и уже ФНС могла делать зачеты в соответствующей последовательности, добавила депутат.

"Две системы механизма учета невозможно вести, поэтому было принято решение, что вводится единый налоговый счет в обязательном порядке с 2023 года, но до этого в 2022 году проводится некий пилотный проект", — продолжила она. А предприниматели смогут принять участие в этом пилотном проекте в добровольном порядке, подав заявление. "Единственное, что мы вносим сейчас поправки с тем, чтобы некие элементы уже будущей системы скомпилировать с добровольным порядком", — сказала Ануфриева.

Бюджетный комитет в понедельник в итоге поддержал поправки к законопроекту, уточняющие вопросы перехода юрлиц и ИП на единый налоговый платеж. Предлагаемый механизм позволяет защитить налогоплательщика от очень многих неприятностей, считает глава комитета Андрей Макаров. "Это, конечно же, колоссальное преимущество для налогоплательщиков. Потому что в данном случае это возможность избежать приостановления счетов, возможность каких-то списаний и так далее", — пояснил он.