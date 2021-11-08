МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 6,3 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: выплатить дивиденды: по обыкновенным акциям общества по итогам 9-ти месяцев 2021 года в размере — 0,0629679877635759 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 17 декабря.

В пресс-релизе компании указывается, что рекомендация сократить выплату дивидендов на 30% относительно выплат прошлого года связана, в частности, с долгосрочным планированием модернизации теплосетевого комплекса (включая программу цифровизации), проводимого в условиях инфляции и растущих затрат в отрасли.

"Т Плюс" начала выплачивать дивиденды с 2019 года, после изменения состава акционерного капитала компании. Дивидендная политика компании предполагает направление на дивиденды 50% и более от прибыли по РСБУ.

Группа "Т Плюс" — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 гигаватт, тепловая мощность — 55 тысяч гигакалорий в час.