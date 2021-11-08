МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский "Ашан" с 1 декабря повышает оклады своим сотрудникам на 8%, соответствующее решение руководство ритейлера объяснило сильными результатами текущего года, сообщил РИА Новости источник в "Ашан Ритейл Россия".

В настоящее время штат российского "Ашана" насчитывает более 33 тысяч сотрудников. По словам собеседника агентства, руководство ритейлера довольно результатами 2021 года, в частности, активизировались цифровые продажи, компания представила новые форматы (корнеры в магазинах) и вернулась к формату дискаунтера.

Источник в компании также привел некоторые показатели работы в текущем году: сеть показывает рост выручки на 3% в годовом выражении, рост EBITDA — 66%, рост продаж сопоставимых магазинов — 5% с начала года.

В "Ашане" подтвердили информацию о повышении зарплат с декабря. Гендиректор компании Иван Мартинович отметил, что показатели ритейлера к настоящему моменту стали "более устойчивыми".

"В течение последних месяцев мы показываем отличные результаты. Все изменения в работе компании, а также вовлеченность персонала привели к восстановлению показателей, поэтому компания приняла решение разделить успех со своими сотрудниками и сделать коллективное повышение окладов до 8% с 1 декабря 2021 года", — добавил Мартинович, слова которого привели в сети магазинов.

"Ашан Ритейл Россия" — российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж. "Ашан Ритейл Россия" управляет магазинами трех форматов: гипермаркетами, суперсторами и супермаркетами. Сейчас сеть компании в РФ насчитывает 232 магазина.