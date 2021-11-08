МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Погрузка в сети РЖД в адрес российских морских портов в январе-октябре выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 292,2 миллиона тонн, сообщает компания. РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок в октябре на 12,2%

В том числе в порты Северо-Запада отправлено 119,8 миллиона тонн (рост на 10,3%) различных грузов, в порты Юга — 76,1 миллиона тонн (рост на 19,2%), в порты Дальнего Востока — 96 миллионов тонн (рост на 4,7%).

Уточняется, что в структуре экспортного грузопотока доля угля составила 52,4%, нефтяных грузов – 21,5%, черных металлов – 6,7%, удобрений – 6,6%, руды – 3,4%, зерна – 2,4%.

"Погрузка угля в порты в январе-октябре 2021 года выросла на 11,7%, до 153,1 миллиона тонн. Более половины всего объема – 79,7 миллиона тонн (+2,7%) – отправлено в адрес портов Дальнего Востока. В том же направлении отмечается рост перевозок нефтяных грузов – на 4,3%, до 6,4 миллиона тонн; железной и марганцевой руды – в четыре раза, до 0,6 миллиона тонн; лесных грузов – в 1,6 раза, до 0,4 миллиона тонн", — также говорится в сообщении.