МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Дипломаты разных стран призывают Китай отложить введение новых формальных мер по отношению ко ввозу продовольствия в страну, которые запланированы с будущего года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо, адресованное министру таможни Китая Ни Юэфэну (Ni Yuefeng). Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое

Агентство отмечает, что дипломаты Австралии, Канады, Европейского союза, Швейцарии, Японии, Великобритании и США в письме от 27 октября, адресованному министру, возразили против апрельских указов, которые обязывают экспортеров продуктов питания с 1 января следовать новым требованиям к регистрации и маркировке. Дипломаты просят отложить вступление в силу новых мер "как минимум на 18 месяцев".

Согласно сообщению агентства, апрельские постановления включают в себя широкий спектр продуктов питания, таких как маточное молочко, растительное масло, детское питание, пшеничная мука.

Зарубежные поставщики 18 определенных категорий товаров должны получить рекомендации от властей в своих странах, а остальные должны самостоятельно зарегистрироваться через онлайн-платформу, которая была запущена в текущем месяце.

После регистрации компаниям должны будут предоставляться специальные коды, которые должны быть указаны на упаковке.

"Несколько стран, включая Японию, Великобританию и США, призывают китайских таможенников приостановить введение правил в отношение импорта продуктов питания, утверждая, что эти меры могут привести к перебоям в цепочке поставок", — поясняется в сообщении агентства.

"Несмотря на значительную работу наших властей с главным таможенным управлением Китая, остается существенная неясность относительно выполнения указов, продуктов, подпадающих под эти положения, и требуемых действий от властей", — пишут также дипломаты в своём письме.