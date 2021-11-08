МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Производство золота в России в январе-сентябре 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 256,54 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия. Золото дорожает третий день подряд

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 218,79 тонны против 218,41 тонны за январь-сентябрь 2020 года, попутного – 12,55 тонны против 12,67 тонны, вторичного – 25,2 тонны против 22,69 тонны.

Производство серебра в России в январе-сентябре снизилось на 1% — до 700,4 тонны, в том числе добычного составило 313,43 тонны против 324,02 тонны, попутного — 215,75 тонны против 246,29 тонны, вторичного —171,22 тонны против 137,48 тонны.

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра; в 2020 — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.