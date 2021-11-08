ПФР разместил на депозитах 975 миллионов рублей пенсионных накоплений
ПФР разместил 975 миллионов рублей пенсионных накоплений на депозитах сроком на 34 дня
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме разместил 975 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 34 дня, сообщается на сайте ПФР.
Фонд в понедельник проводил на Московской бирже отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых.
ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в банках.
Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.