МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Субсидии для РЖД на перевозки топлива на Дальний Восток помогут сдержать рост цен для всех потребителей и повысить обеспеченность региона бензином, дизельным топливом и авиакеросином, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Инициатором создания механизма скидок на поставки топлива на Дальний Восток выступила ФАС. Дальнейшее обсуждение проекта постановления о правилах предоставления субсидии состоится в правительстве РФ, уточнили в ведомстве.

"Совместно с Минэнерго был подготовлен механизм, который предлагает предоставлять субсидию на транспортировку топлива, что позволит снизить стоимость на 4 тысячи рублей за 1 тонну топлива. Это должно улучшить ситуацию со снабжением региона бензином, авиакеросином и дизтопливом и сдержать рост цен для потребителей", — заявили также в пресс-службе.

Ввести субсидии для РЖД на перевозки топлива на Дальний Восток просил бизнес, этот вопрос обсуждался в отрасли несколько лет. Предприниматели считают, что это поможет сдержать рост розничных цен на бензин, позволит избежать банкротств и решить проблему дефицита горючего, поскольку там работают лишь два нефтеперерабатывающих завода.

Проект постановления о правилах предоставления субсидий РЖД для перевозки топлива на Дальний Восток был опубликован в октябре. Согласно документу, РЖД будет получать субсидию для возмещения недополученных доходов, возникающих с 2022 года из-за скидки на перевозку топлива в размере до 4 тысяч рублей. По льготному тарифу будут перевозить бензин экологического класса Евро-5 (Аи-92 и выше), дизельное топливо класса Евро-5 и авиакеросин.

Субсидируемые перевозки топлива, согласно документу, будут осуществляться с 13 нефтеперерабатывающих заводов: Хабаровского и Комсомольского НПЗ, которые находятся в ДФО, Ангарского НХК, Ачинского, Омского, Антипинского, Пермского, Орского НПЗ, Сургутского ЗСК, Уфимской группы НПЗ, "Газпром Нефтехим Салават", ТАИФ-НК, Самарской группы НПЗ.