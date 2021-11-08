МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минфин подготовил проект постановления правительства, устанавливающий с 1 января по 30 июня 2022 года запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", — говорится в документе.

В пояснительной записке к документу указывается, что в настоящее время внутренний рынок драгметаллов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. По данным Минфина, уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%.

"Дефицит сырья, содержащего драгоценные металлы, одной из причин которого является вывоз сырья за пределы Российской Федерации, приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий и в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы", — отмечается в пояснительной записке.