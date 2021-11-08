МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минфин России готов с 2023 года расширить для нефтяников третью и четвертую группы налога на дополнительный доход (НДД), в которые входят месторождения Западной Сибири, при условии соответствия участков определенным критериям, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минфин России поддерживает расширение 3 и 4 групп НДД. Расширение периметра для 3 и 4 групп НДД планируется с 2023 года", — сообщили в министерстве.

При этом им подготовлено несколько критериев для включения участков недр в третью и четвертую группы НДД. Во-первых, для третьей группы базовый профиль добычи нефти должен быть не ниже, чем в последней утвержденной проектной документации. Также для обеих групп бюджетный эффект от перехода на этот режим на пятилетнем горизонте и далее должен быть положительным. Третий критерий – выработанность месторождений: для третьей группы не ниже 50%, а для четвертой – не выше 1%.

Вместе с тем Минфин готов рассматривать просьбы нефтяников на переход месторождений на НДД лишь в пределах определенной квоты, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании в Госдуме в октябре. Для третьей группы ограничением выступает суммарный объем добычи всех месторождений не более 15 миллионов тонн в год, для четвертой группы — общий объем запасов не выше 300 миллионов тонн.

Минфин уже рассмотрел предложения нефтяных компаний и подготовил список участков недр, которые министерство готово включить в третью и четвертую группы НДД. Многие компании пока не полностью выбрали свои квоты и, по словам Сазанова, Минфин готов рассмотреть дополнительные участки, если компании их предложат.

Режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента и включает пять групп. В частности, к третьей группе относятся зрелые месторождения Западной Сибири, Северного Кавказа и Сахалина. В четвертую группу входят новые месторождения Западной Сибири и ряд участков Оренбургской и Самарской областей. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%.