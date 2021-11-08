МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минстрой предложил распространить возможность увеличивать цены действующих строительных госконтрактов на договоры сроком менее года, для чего разработал поправки в закон о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Однако, как указывается в пояснительных материалах к законопроекту, законом о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена возможность изменения цены госконтракта в связи с наступлением независящих от сторон обстоятельств, лишь срок исполнения которого более одного года.

"В соответствии с этим, 29,4 тысячи строительных компаний, членов саморегулируемых организаций (65,6 тысяч государственных контрактов), заключивших государственные контракты на сумму 874,4 миллиарда рублей и находящихся на исполнении со сроком реализации менее одного года, не смогут компенсировать полученные в ходе выполнения обязательств по данным контрактам убытки, а это примерно 175 миллиардов рублей (в среднем 2,7 миллиона рублей на одну строительную компанию)", — говорится в опубликованной на портале проектов правовых актов пояснительной записке.

Таким образом, подсчитали в Минстрое, из-за имеющегося ограничения по срокам контракта совокупно по объектам капитального строительства строительные компании не получат поддержку от государства на сумму около 475 миллиардов рублей.

Более 20% строительных компаний, членов саморегулируемых организаций попадают под риск банкротства, что в свою очередь повлечет увеличение количества незавершенного строительства в рамках выполнения госконтрактов, отмечается в сопроводительных материалах.

Учитывая изложенное, министерство разработало поправки, распространяющие действие упомянутого постановления правительства на госконтракты со сроком действия до года.

Летом правительство России в связи с существенным подорожанием в 2021 году строительных материалов приняло постановление о компенсации дополнительных расходов выполняющих госконтракты строительных подрядчиках. По согласованию сторон возможно в пределах 30% увеличить цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.