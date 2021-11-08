МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за девять месяцев 2021 года составила 38,7 миллиарда рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

"ПСБ сформировал базу для устойчивого роста — с начала года активы банка увеличились на треть, чистая прибыль выросла почти в 2,5 раза, а рентабельность капитала приблизилась к 20%. Динамичное развитие бизнеса сопровождается тщательным контролем стоимости риска и операционных расходов, за счет чего банк существенно улучшил показатели операционной эффективности…. По объемам бизнеса ПСБ с опережением выполняет предусмотренные стратегией показатели", — отметила главный финдиректор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Чистый процентный доход за девять месяцев увеличился на 34% год к году и составил 67,7 миллиарда рублей. Процентные доходы выросли на 23% год к году — до 141,2 миллиарда рублей, а процентные расходы — на 14% год к году до 73,5 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 66% год к году — до 25,5 миллиарда рублей. Драйверами послужило банкострахование (рост почти в 3 раза), а также расчетно-кассовое обслуживание (+27%). Операционный доход увеличился на 42% год к году и составил 93,7 миллиарда рублей, что обусловлено существенным ростом объемов бизнеса.

Активы банка с начала года увеличились на 33% — до 3,7 триллиона рублей по состоянию на 1 октября (2020 год: 2,8 триллиона рублей). "Рост активов кратно превосходит динамику рынка: за последние три года при росте рынка примерно на 30% активы банка увеличились почти в три раза и к концу текущего года, по нашим ожиданиям, приблизятся к 4 триллионам рублей", — подчеркнула Наумлинская.

Портфель ценных бумаг увеличился на 26% и составил 983 миллиарда рублей (2020 год: 779 миллиардов рублей). При этом доля ценных бумаг на балансе банка сократилась на 1,5 процентных пункта — до 27%. По состоянию на 1 октября доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 88% (2020 год: 84%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 30% с начала года – до 1,909 триллиона рублей по состоянию на 1 октября. Корпоративный кредитный портфель составил 1,333 триллиона рублей (+35% за девять месяцев), портфель кредитов МСБ – 171 миллиард рублей (+24% без учета проведенной переклассификации портфеля МСБ объемом порядка 45 миллиардов рублей), розничный портфель — 405 миллиардов рублей (+30%).

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 36% – до 2,924 триллиона рублей. Объем средств на счетах корпоративных клиентов (в корпоративные счета включены все остатки средств, кроме МСБ и розничных клиентов) составил 1,934 триллиона рублей, средства клиентов МСБ — 464 миллиарда рублей, а средства розничных клиентов — 526 миллиардов рублей.