МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. США ввели санкции против эстонского криптобанка Chatex, который работает в мессенджере Telegram, сообщило министерство финансов США.

Сhatex заявляет на своем сайте, что у него более 384 тысячи пользователей, из них более 15% осуществляют реальные транзакции. Оборот превышает 165 миллионов долларов в год, торговать можно 14 криптовалютами.

Также в список санкций добавлены еще четыре юрлица, в том числе гражданин РФ Евгений Полянин в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее США предъявили украинскому гражданину Ярославу Васинскому обвинения в кибервымогательстве по 11 пунктам. Васинского и Полянина также внесли в список санкций США. Предполагается, что они причастны к группировке REvil, вымогавшей деньги у американских компаний.