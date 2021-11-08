МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комиссия по защите конкуренции Болгарии проводит проверку в отношении компании "Лукойл Болгария", сообщает Болгарское национальное радио (БНТ).

Как сообщается, болгарскую "дочку" "Лукойла" подозревают в злоупотреблении монопольным или господствующим положением. Проверка была начата по сигналу другой компании из нефтяной отрасли – "OMV Болгарии". Конкретный повод для жалобы неизвестен.

В "OMV Болгарии" заявили, что таким образом "усиливают соблюдение законодательства о конкуренции, которое имеет важное значение для здоровой и справедливой бизнес-среды".

Основу деятельности компании "Лукойл Болгария" составляет сбыт продукции нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Дистрибьюция осуществляется как оптом, так и через сеть из 200 собственных бензоколонок.