МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей и заявила, что будет рассмотрена возможность ввести в этой связи санкции против авиакомпаний третьих стран.

"Белоруссия должна перестать подвергать опасности жизнь людей. Использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо… Я призываю государства-члены ЕС, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", — говорится в ее заявлении по ситуации на границе Польши и Белоруссии.

Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты. "ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран", участвующих в перемещении людей, отметила глава ЕК.

"Наконец, Еврокомиссия вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей", — сказала фон дер Ляйен.