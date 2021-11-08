МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Производство промышленной продукции в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2021 года выросло к допандемийному 2019 году на 12,8%, сообщает администрация региона.

"Рост в промышленности региона достиг 112,8% к 2019 году", — говорится в сообщении.

"С начала года рост производства промышленной продукции обеспечили 40 муниципалитетов региона. Почему у подавляющего большинства получается, а у других нет? Краевым специалистам необходимо погрузиться в проблему районов, найти решение и вместе добиться результата. Мы должны системно развивать все направления экономики", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что речь об этом шла на краевом совещании.

"Наиболее высокие темпы роста производства промышленной продукции демонстрирует Северский район – в 2,2 раза. Это стало возможным, например, благодаря наращиванию объемов переработки нефти Афипским НПЗ. Также в два раза увеличили промпроизводство в Кавказском районе. Здесь ООО "Кубанские масла" начало выпуск растительных масел на базе предприятия-банкрота", — пояснили в администрации.

Кроме того, по словам первого замгубернатора Игоря Галася, в 2021 году 29 муниципалитетов увеличили производство в сельском хозяйстве, рост объемов работ в строительстве показали 23 района, а услуг по транспортировке и хранению – 30 территорий.