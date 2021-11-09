МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Более трети россиян предпочитают гибридный график работы, при этом за год доля желающих чередовать работу из дома и в офисе выросла в 1,5 раза, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали самые простые профессии

В исследовании приняли участие около 1200 респондентов из разных регионов России. "Доля людей, которые хотели бы чередовать посещение офиса с работой из дома, за год выросла почти в 1,5 раза. Сейчас она составила 37,8%, тогда как в ноябре 2020 года о таком желании заявили 26,5% опрошенных", — говорится в сообщении.

Изменения произошли, прежде всего, за счет сокращения количества людей, предпочитающих работать из офиса – 41% в ноябре 2021 года против 53% годом ранее. Количество тех, кто хотел бы работать исключительно удаленно, осталось примерно на том же уровне, 21,2% против 20,5% в 2020 году, пояснили эксперты.

При этом вырос процент россиян, которые работают дистанционно. Если год назад таковых среди респондентов было 13,9%, то сейчас – 18,7%. Доля тех, кто ездит на работу, напротив, сократилась с 79,9% до 74,1%. Доля безработных среди опрошенных платформой Zlaker выросла на 1 процентный пункт — до 7,2%.

Доля тех, кто видит главным преимуществом удаленной работы возможность не тратить время на дорогу, возросла – с 44,4% в ноябре 2020 года до 48,3% в 2021 году. Еще одно преимущество дистанционной работы – снижение затрат на еду вне дома, этот фактор, как и год назад, отметили 22% респондентов.

Также россияне указывали, что на удаленке не мешают коллеги (17,2%), меньше контролирует начальство (16,3%), и что из дома можно взять больше подработок (11,7%). При этом доля людей, которые не видят в удаленной работе никаких преимуществ, снизилась до с 22.4% в 2020 году до 19,4% в 2021.