БАНГКОК, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия вступила в созданный Сингапуром Глобальный инновационный альянс, помогающий стартапам стран-участниц выходить на международные рынки со своими продуктами, сообщает во вторник новостной портал Singapore Business Review. Россия и Швейцария хотят пересмотреть налоговое соглашение в ноябре

Объявление о расширении альянса сделал в своем выступлении на проходящей в Сингапуре ежегодной Неделе инноваций и технологий министр торговли и промышленности города-государства Ган Ким Юн, говорится в сообщении.

Министр заявил, что по соглашению, подписанному с Москвой, головная организация альянса, Агентство по делам предприятий Сингапура, сможет оказывать поддержку сингапурским стартапам, малым и средним предприятиям в выходе на российский рынок, и российским предприятиям – в выходе на рынок Сингапура, сообщает портал.

Выступив после министра, Эдвин Чоу, помощник главы Агентства по делам предприятий Сингапура, заявил, что вступление России в Глобальный инновационный альянс рассматривается в Сингапуре, как приглашение российским и другим иностранным предприятиям использовать Сингапур, как базу для изучения рынков Юго-Восточной Азии и выхода на эти рынки со своими продуктами. США и ЕС достигли соглашения по спору о пошлинах на сталь и алюминий

По его словам, российская экосистема инноваций показывает стабильный рост. В настоящее время объем инвестиций в инновации в России составляет более 868 миллионов долларов. Кроме того, более 30 сингапурских компаний уже принимают участие в инновационной деятельности, связанной с Россией, говорится в сообщении.

Глобальный инновационный альянс был создан правительством Сингапура в 2017 году в целях усиления связей предприятий и университетов Сингапура с важнейшими инновационными хабами всего мира. Страны-участницы представлены в альянсе городами, в которых наиболее развита инновационная инфраструктура. В настоящее время в альянс входят такие города и местности, как Лос-Анджелес и Силиконовая Долина (США), Пекин, Шанхай, Шеньчжень, Сучжоу (Китай), Джакарта (Индонезия), Бангкок (Таиланд), Лондон (Великобритания), Хошимин (Вьетнам), Манила (Филиппины), Токио (Япония), Бангалор (Индия), Берлин, Мюнхен, Гамбург и Штутгарт (Германия), Париж (Франция) и, с ноября 2021 года – Москва (Россия).