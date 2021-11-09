МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо. "Ъ" сообщил о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке

"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — отмечается в письме.

Оставшиеся деньги, по мнению Петунина, нужно распределять между несовершеннолетними россиянами: воспользоваться этими средствами юные граждане смогут до своего совершеннолетия.

Автор инициативы считает, что такая мера сможет простимулировать рождаемость и повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.

В правительстве, по данным издания, на предложение Петунина не отреагировали.