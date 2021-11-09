Общественник Петунин призвал давать новорожденным 100 тысяч рублей от части налога на НДПИ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо.
"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — отмечается в письме.
Оставшиеся деньги, по мнению Петунина, нужно распределять между несовершеннолетними россиянами: воспользоваться этими средствами юные граждане смогут до своего совершеннолетия.
Автор инициативы считает, что такая мера сможет простимулировать рождаемость и повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.
В правительстве, по данным издания, на предложение Петунина не отреагировали.