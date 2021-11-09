ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — ПРАЙМ. Затянувшаяся пандемия коронавируса и курс рубля остаются самыми крупными проблемами финского бизнеса в России, еще одним новым вызовом становится нехватка рабочей силы, говорится в опубликованном во вторник традиционном исследовании Финско-российской торговой палаты.

"Затянувшаяся пандемия коронавируса и курс рубля остаются самыми крупными проблемами. Нехватка рабочей силы в России поднялась до уровня новой серьезной проблемы", — говорится в сообщении.

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА, А НЕ РАЗВИТИЕ

Как говорится в сообщении торговой палаты, экспорт, импорт и бизнес в России продолжали расти в промышленности и перешли к росту в сфере услуг. Ожидания роста в наиболее пострадавшем от пандемии коронавируса секторе услуг стали более оптимистичными, чем раньше, следует из сообщения. Крупный финский бренд покидает российский рынок

"Каждый пятый респондент инвестировал в Россию за последние 12 месяцев. Это явно меньше, чем в предыдущих исследованиях. С другой стороны, респонденты не собираются уходить с российского рынка. Создается впечатление, что компании сосредоточились сейчас на повседневной работе, а не на мерах по развитию или адаптации", — уточняется в исследовании.

ЭКОЛОГИЯ

В сообщении также отмечается, что "55% финских компаний, ведущих торговлю с Россией, считают, что меры по охране окружающей среды изменят российский рынок".

По словам респондентов, экологическая повестка уже "поднимает голову" во многих сферах деятельности, таких, например, как очистка промышленных вод. Экологическая осведомленность усиливается также и среди потребителей. Трансформация в этой сфере рассматривается компаниями как открытие новых возможностей для бизнеса. Финский фаст-фуд обменяет жир на дизель

"Одним из конкретных требований в России является планируемое с 2023 года введение обязательной углеродной отчетности компаний. Но инструменты измерения, регулирование и особенно стимулы мотивации компаний все ещё не разработаны на рынке, что увеличивает неопределенность компаний и затрудняет прогнозирование", — отмечает генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, цитата приводится в сообщении.

Исследование заказано Финско-Российской торговой палатой, Конфедерацией финской промышленности EK, Центральной торговой палатой, East Office of Finnish Industries и Ассоциацией предпринимателей Финляндии Suomen Yrittäjät ry. Исследование выполнено аналитическим агентством Taloustutkimus Oy. Сбор данных проводился в формате предварительно назначенного телефонного интервью с 22 сентября по 22 октября. Всего было проведено 215 интервью. Исследование проводится два раза в год, весной и осенью, с 2002 года. Статистическая погрешность не указывается.