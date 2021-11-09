МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев 2021 года увеличился на 35% и достиг 25 миллиардов долларов, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

"Благодаря принятым совместным мерам товарооборот между нашими странами за январь-август 2021 года увеличился на 35% и достиг 25 миллиардов долларов. Планируем в текущем году выйти на рекордные цифры в наших экономических отношениях, где-то 37-38 миллиардов долларов", — заявил Семашко в ходе экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции".

По его словам, на долю РФ приходится почти половина (49%) внешнего товарооборота Республики Беларусь. В свою очередь, Белоруссия наряду с Китаем, Германией, Нидерландами входит в четверку стран, с которыми Россия имеет наибольший объем торговли, импорт России из Белоруссии составляет более 5%, отметил Семашко.