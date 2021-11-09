МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило новый порядок регистрации безработных граждан, сообщила пресс-служба кабмина. Собянин пообещал улучшить систему работы QR-кодов

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что постепенно все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить граждан от предъявления большинства документов. Так, больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства.

"Кроме того… обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице. Например, это могут быть студенты дневных отделений, люди, желающие сменить работу или найти работу по совместительству", — добавили в сообщении.

Отмечается, что таким гражданам будет достаточно зайти на портал "Работа в России", заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей всех регионов России.

По словам Мишустина, приведенным в сообщении, переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства.

Добавляется, что первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, ещё более 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва – с 1 января 2023 года. Уточняется что в переходный период будет действовать временный упрощённый порядок регистрации безработных граждан, введенный в апреле 2020 года.

"Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учёт в качестве безработного через сайт "Работа в России" и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы", — напомнили в сообщении.

Отмечается, что при этом у людей останется возможность обращаться в центры занятости лично, если подобный формат им удобнее.

Ранее во вторник о том, что все российские центры занятости в будущем будут функционировать на базе портала "Работа в России", что сделает поиск работы проще, Мишустин сообщил на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.