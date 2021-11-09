ВАРШАВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Польша предложит усилить санкции в отношении Белоруссии на ближайшем заседании Евросовета, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

"Мы выступим за усиление санкций на ближайшем заседании Европейского совета", — сказал Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов парламента во вторник.

При этом польский премьер заявил, что хочет не ждать заседания Евросовета, которое запланировано на декабрь. "Возможно раньше, если не будет возможности встретиться физически, то в форме видеоконференции, я тогда подниму вопрос об усилении санкций", — сказал Моравецкий.

"Мы будем предлагать не только укрепление санкций в их сегодняшнем характере, то есть расширение числа людей которые не имеют права въезда в ЕС… мы будем предлагать далекоидущие экономические санкции", — пояснил он.

Кроме того, Польша убеждает коллег по ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые доставляют в Белоруссию мигрантов с ближнего востока, рассказал Моравецкий.

"Министры Рау и Каминьский (глава МИД Збигнев Рау и глава МВД Мариуш Каминьский обсуждают со своими коллегами в ЕС вопрос о том, чтобы провести решительную акцию, связанную с авиалиниями, которые используются для нужд трансфера людей с Ближнего Востока", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.